Quito: Ingreso a clases con horario flexible este miércoles 6

Transportistas racionalizaron sus frecuencias de recorridos en la ciudad de Quito

El Ministerio de Educación dispuso ajustes para el ingreso a clases en la capital. La medida busca adaptarse a las restricciones de movilidad y a la reducción del transporte público.

Educación informó que este miércoles 6 de mayo de 2026 se mantendrá la flexibilidad en el horario de ingreso en las instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito.

La disposición se aplica en el contexto del toque de queda vigente en varias zonas del país, incluido Quito, donde rigen restricciones de movilidad nocturna.

Impacto del transporte público

El ajuste también responde a la reducción del horario del transporte urbano, que actualmente inicia operaciones desde las 08:00 y no desde las 05:00 como era habitual.

Los dirigentes transportistas se reunieron con autoridades municipales la tarde de este martes, y tras no alcanzar acuerdos anunciaron que la medida de reducción de horarios se mantendrá este miércoles.

Con esta disposición, la hora de entrada a clases no será rígida. Estudiantes y docentes podrán incorporarse según sus posibilidades de traslado dentro de la ciudad.

Monitoreo en instituciones fiscales

La Subsecretaría de Educación del Distrito realizará un seguimiento permanente del ingreso y salida en los planteles fiscales para evaluar el desarrollo de la jornada.

Las autoridades revisarán cómo se cumple la asistencia y movilidad durante el día para determinar si se requieren nuevos ajustes en los próximos días.

Autonomía de otras instituciones

Los planteles particulares, fiscomisionales y municipales definirán sus propios ajustes, de acuerdo con su planificación interna y condiciones operativas.

Estas instituciones también podrán adoptar el esquema aplicado en el sistema fiscal si lo consideran necesario para garantizar la asistencia.