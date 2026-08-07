Tres carriles de la Panamericana Norte se cerrarán durante el feriado del 10 de Agosto 

El Municipio realiza trabajos de repavimentación en la av. Panamericana Norte, en el sector de Carapungo.

La avenida Panamericana Norte tendrá un nuevo cierre vial desde este lunes 10 de agosto de 2026, debido a los trabajos de repavimentación que ejecuta la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP).

A partir de esa fecha, tres carriles de la Panamericana Norte permanecerán cerrados en el tramo comprendido entre el intercambiador de Carapungo y la calle Del Hierro. La restricción estará vigente hasta el 25 de agosto

Durante este periodo tampoco estará permitido el embarque y desembarque de pasajeros del transporte público en el tramo intervenido.

¿Dónde será el cierre de los tres carriles?

El cierre que comenzará el 10 de agosto corresponde al segundo tramo contemplado en el cronograma de intervención de la Panamericana Norte.

La restricción se aplicará desde el intercambiador de Carapungo hasta la calle Del Hierro, mientras avanzan los trabajos para colocar una nueva capa de asfalto en esta vía, una de las principales conexiones del norte de Quito.

Para reducir el impacto en la movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) habilitará un contraflujo en este mismo tramo, desde el intercambiador de Carapungo hasta la calle Del Hierro.

Este contraflujo estará operativo del 10 al 25 de agosto de 2026 y permitirá mantener la circulación vehicular mientras se ejecutan las obras.

¿Qué pasó con el primer cierre?

Entre el 24 de julio y el 9 de agosto, los trabajos se concentran en otro tramo de la Panamericana Norte: desde la calle Del Hierro hasta el parterre de la avenida Galo Plaza Lasso.

En ese periodo también se mantiene el cierre de tres carriles y se habilita un contraflujo para facilitar la movilidad.

Con el cambio de fase, previsto para el 10 de agosto, la intervención se desplazará hacia el sector comprendido entre Carapungo y la calle Del Hierro.

AMT recomienda planificar los desplazamientos

Los Agentes Civiles de Tránsito (ACT) estarán desplegados en la zona durante la ejecución de los trabajos para gestionar la circulación y controlar el uso del espacio público.

La AMT recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar el tiempo adicional de viaje y utilizar rutas alternas para evitar congestiones en el sector.

Las obras forman parte del proyecto de repavimentación de la avenida Panamericana Norte, que busca mejorar las condiciones de circulación para los miles de vehículos que utilizan diariamente esta vía.