Quito: hallan cuerpo de hombre con un disparo en la cabeza en Miravalle, cerca de Guápulo

El cuerpo de un hombre no identificado, de aproximadamente 30 años, fue hallado la mañana de este viernes 7 de agosto de 2026 en el sector de San Francisco de Miravalle, en la vía a Auqui de Monjas, cerca de Guápulo, al oriente de Quito.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, la alerta se receptó a través del ECU 911 luego de que un habitante de la zona descubriera el cadáver al trasladarse hacia su trabajo, alrededor de las 06:30.

Los vecinos del sector alertaron del hecho mediante el chat comunitario y dieron aviso a las autoridades.

Agentes de Criminalística y Dinased acudieron al sitio para realizar la inspección ocular técnica. En la revisión preliminar, los peritos constataron que la víctima presentaba una herida de bala en la región frontal de la cabeza.

Policías observan el cuerpo de hombre hallado cerca de Guápulo. Foto: Policía Nacional

El cuerpo fue encontrado sobre una vía de tercer orden en posición de costado.

Según testimonios recolectados por los agentes policiales, varios moradores escucharon una detonación aproximadamente a las 01:30 de la madrugada.

Sin embargo, debido a la hora y a la falta de iluminación en el trayecto, no salieron a verificar la situación. Moradores del sector manifestaron no conocer al fallecido.

El levantamiento del cadáver concluyó pasadas las 08:10 y los restos fueron trasladados hasta el Centro de Investigaciones Forenses para la autopsia de ley.

La Fiscalía delegó las primeras diligencias a la Dinased, cuyos agentes ejecutan la revisión de cámaras de seguridad y labores de vecindario para identificar al occiso y esclarecer los móviles del crimen.