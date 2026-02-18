Tres siniestros de tránsito provocaron congestión vehicular en el norte de Quito

Un vehículo se volcó en la avenida Occidental, este miércoles 18 de febrero de 2026.

La movilidad en el norte de Quito se vio afectada la mañana de este miércoles 18 de febrero de 2026, luego de que se registraran tres siniestros de tránsito en menos de dos horas en distintos puntos de la ciudad.

El primer incidente fue reportado a las 05:12 en la avenida Mariscal Sucre y Carlos V, sector San Carlos, donde un vehículo liviano se volcó.

Como consecuencia, dos carriles, en sentido sur–norte, fueron cerrados temporalmente. Paramédicos atendieron en el lugar a dos personas afectadas. La vía fue habilitada nuevamente a las 05:51.

Minutos después se registró otra emergencia en la intersección de las avenidas Del Maestro y La Prensa. En este punto se dispuso el cierre de dos carriles sobre la avenida Del Maestro y del carril derecho en la avenida La Prensa, en sentido occidente–oriente.

Un tercer siniestro ocurrió en la avenida Mariscal Sucre y Flavio Alfaro, donde se restringió la circulación en el carril derecho y central, en sentido norte–sur.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó a los conductores utilizar rutas alternas como las avenidas La Prensa y Galo Plaza Lasso. Estos siniestros ocasionaron una fuerte congestión vehicular en horas pico.