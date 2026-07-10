Antiguos trolebuses de Quito tendrán una nueva vida como espacios comunitarios

Pomasqui inauguró la “Troleteca”, una biblioteca creada gracias a la donación de un antiguo trolebús.

Un total de 21 trolebuses que dejaron de operar en el sistema de transporte municipal de Quito serán reutilizados como espacios comunitarios, luego de que fueron entregados a gobiernos autónomos descentralizados y a organizaciones privadas.

Según la información, la iniciativa busca dar un nuevo uso a estas unidades y fortalecer el desarrollo de actividades comunitarias en distintos sectores del país.

Las antiguas unidades podrían convertirse en bibliotecas, aulas de capacitación, centros culturales, espacios recreativos, puntos de atención ciudadana o sedes para proyectos sociales.

Se busca aprovechar los recursos

De acuerdo con el Municipio esta estrategia busca promover la economía circular al extender la vida útil de bienes públicos, evitando su desecho.

"Los vehículos retirados del servicio iniciarán una segunda etapa como infraestructura para proyectos educativos, culturales y comunitarios en diferentes localidades", indica la información.

Con esta iniciativa, el Cabildo busca combinar la modernización del transporte público con el aprovechamiento de los recursos, transformando antiguos trolebuses en espacios que contribuyan al encuentro ciudadano, la inclusión y el desarrollo local.