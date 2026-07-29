Acceso a papanicolau y atención dental gratis en Quito hasta el 2 de agosto en Quito

La ciudadanía podrá acceder a servicios médicos dentales de forma gratuita en la capital.

Los habitantes de Quito podrán acceder gratuitamente a exámenes médicos como papanicolau y servicios dentales entre este miércoles 29 de julio y el domingo 2 de agosto de 2026, en las Caravanas de Salud que lleva adelante el Municipio.

La iniciativa contempla consultas de medicina general, pruebas de Papanicolaou (PAP), tamizajes preventivos, asesoría nutricional y servicios odontológicos para personas de todas las edades.

En el área odontológica se ofrecerán procedimientos como profilaxis, fluorizaciones, restauraciones dentales simples y orientación sobre técnicas adecuadas de cepillado y el uso correcto del hilo dental.

Además, la ciudadanía podrá recibir información sobre servicios de salud mental, incluyendo el acceso a teleconsultas y el uso de la aplicación "¿Q+ve?", destinada al acompañamiento psicológico y emocional.

¿Dónde estarán las Caravanas de Salud en Quito?

Del miércoles 29 al viernes 31 de julio | 08:30 a 14:30

Parroquia El Quinche (Administración Tumbaco) Parque Central, avenida Cayambe y Sucre.

Miércoles 29 y jueves 30 de julio | 09:00 a 16:00

Parroquia Calderón Barrio Tajamar, Casa Barrial.

Jueves 30 y viernes 31 de julio | 08:00 a 14:00

Parroquia Chillogallo (Administración Quitumbe) Barrio Señor del Buen Suceso, calles Julián Estrella y Pedro Carbo.

Jueves 30 y viernes 31 de julio | 10:00 a 15:30

Parroquia Cochapamba (Administración Eugenio Espejo) Barrio Atucucho, Centro Cultural Atuck, calle Carlota Jaramillo.

Viernes 31 de julio y sábado 2 de agosto | 08:00 a 14:00

Parroquia Chillogallo (Administración Eloy Alfaro) Barrio La Mena 2, Casa Barrial La Mena 2, avenida Bastidas y Andrés Durán.

Viernes 31 de julio | 08:30 a 14:30

Parroquia Belisario Quevedo (Administración La Mariscal) Cancha del barrio La Primavera, avenida Obispo Díaz de la Madrid y Primavera.

Viernes 31 de julio | 09:00 a 16:00

Administración La Mariscal Barrio La Primavera, calle Obispo Díaz de la Madrid.

Sábado 1 de agosto | 09:00 a 16:00

Parroquia Luz de Occidente (Administración La Mariscal) Casa Comunal Luz de Occidente. Más de 90 jornadas realizadas en Quito

Las brigadas también realizan análisis de composición corporal para evaluar indicadores como grasa corporal, masa muscular y condición física general, con el propósito de promover hábitos saludables y prevenir enfermedades.