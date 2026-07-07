Camión volcado en la av. Simón Bolívar deja una persona afectada
Un camión se volcó esta tarde en la av. Simón Bolívar, sector La Forestal. El Cuerpo de Bomberos atendió a una persona afectada.
Un camión se volcó en el sector de La Forestal, en la av. Simón Bolívar, en el sur de Quito.
CBQ.
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Actualizado:
07 jul 2026 - 14:51
Un camión se volcó en la av. Simón Bolívar la tarde de este martes 7 de julio de 2026, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.
El siniestro ocurrió en el sector de La Forestal, en el sur de Quito, y dejó una persona afectada, que recibió atención prehospitalaria en el sitio.
El transito en la zona se encuentra parcialmente restringido en sentido norte-sur, de acuerdo a la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
En imágenes compartidas por los Bomnberos se observa cómo el camión quedó a un costado de la vía, con el parabrisas roto.
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