Camión volcado en la av. Simón Bolívar deja una persona afectada

Un camión se volcó en el sector de La Forestal, en la av. Simón Bolívar, en el sur de Quito.

Un camión se volcó en la av. Simón Bolívar la tarde de este martes 7 de julio de 2026, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

El siniestro ocurrió en el sector de La Forestal, en el sur de Quito, y dejó una persona afectada, que recibió atención prehospitalaria en el sitio.

El transito en la zona se encuentra parcialmente restringido en sentido norte-sur, de acuerdo a la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En imágenes compartidas por los Bomnberos se observa cómo el camión quedó a un costado de la vía, con el parabrisas roto.