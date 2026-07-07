DT de Egipto denuncia 'injusticia' arbitral tras su eliminación ante Argentina

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, denunció este martes un arbitraje injusto tras la eliminación de su equipo frente a Argentina en octavos de final del Mundial, y aseguró que su selección mereció llevarse la victoria pese a la derrota 3-2 en Atlanta.

"Hemos sufrido una injusticia", declaró Hassan en rueda de prensa tras el encuentro en que Argentina remontó dos goles en contra.

"Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido", afirmó el entrenador egipcio.

"Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado", añadió.

Hassan criticó la actuación del VAR por no señalar un penalti para Egipto y la anulación de un segundo gol para los africanos.

El seleccionador también cuestionó el horario del partido, disputado al mediodía, y afirmó que quien tomó esa decisión "debe ser alguien que nunca ha jugado al fútbol".

El técnico cerró su intervención reivindicando el orgullo de representar al mundo árabe: "Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe (...) pero no hemos recibido el trato que merecíamos".