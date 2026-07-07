Educación refuerza medidas para víctima de violencia sexual ante presunta negligencia

La madre de una adolescente denunció que su hija fue víctima de violencia sexual en colegio de Quito.

Luego de la alerta de violencia sexual contra una adolescente en un colegio de Quito, el Ministerio de Educación informó, este martes 7 de julio, que adoptó nuevas medidas de protección en favor de una estudiante.

"Tras la denuncia presentada por la madre de la estudiante, por una presunta negligencia del plantel educativo, la Dirección Distrital adoptó nuevas medidas de protección y remitió el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos", señaló la Cartera de Estado a Teleamazonas.

La decisión se produce después de que Joselyn Duque, madre de la víctima, difundiera un video en redes sociales en el que aseguró que su hija fue víctima de violencia sexual por parte de un compañero de aula.

Según su testimonio, el hecho ocurrió la noche del 21 de marzo, cuando la adolescente asistió a una fiesta junto a otros estudiantes del plantel.

En su denuncia pública, la madre afirmó que la institución incurrió en una "cadena de omisiones, contradicciones y actuaciones" que, a su criterio, no garantizaron la protección de su hija.

"Como madre he pedido ayuda, pero lo que he recibido ha sido una cadena de omisiones, contradicciones y actuaciones que, en lugar de proteger a mi hija, la hicieron sentir cada vez más sola, expuesta e insegura", manifestó.

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Medidas adoptadas

El Ministerio de Educación señaló que, una vez que conoció este caso ocurrido fuera de las instalaciones del establecimiento educativo, se activaron los "mecanismos de protección, acompañamiento y seguimiento previstos en la normativa vigente".

La Cartera de Estado aseguró que la institución educativa presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y notificó el caso a la Dirección Distrital 17D05.

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Además, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos dispuso medidas de protección para la estudiante, entre ellas la prohibición de acercamiento del presunto agresor, el acompañamiento psicosocial y académico, así como la implementación de un plan de restitución de derechos.

Además, tanto la víctima como el otro estudiante fueron derivados para recibir atención psicológica externa.

Pronunciamiento del colegio

Por su parte, el Colegio Isaac Newton sostuvo que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de las instalaciones de la institución.

En un comunicado difundido el 6 de julio, el plantel afirmó que activó el protocolo establecido por la normativa ecuatoriana y reportó el caso a las autoridades competentes. Además, indicó que presentó la denuncia en Fiscalía.

Además, indicó que el procedimiento fue conocido y resuelto por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, y aseguró que actuó "en cumplimiento de sus obligaciones legales y en calidad de tercero de buena fe, sin que se le haya atribuido responsabilidad alguna", añadió el colegio.