Un vehículo cayó desde el paso elevado en la av. Eloy Alfaro la mañana de este domingo

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este domingo 25 de enero del 2026 en el sector de El Inca, en el norte de Quito. Un automóvil cayó desde el paso elevado de la av. Eloy Alfaro hacia la av. Las Palmeras.

El hecho generó alarma entre los conductores que circulaban por el sector. Según un reporte del Cuerpo de Bomberos de Quito, al llegar el vehículo estaba abandonado y no se registran víctimas, ni heridos.

La circulación vehicular por la avenida de las Palmeras, con sentido hacia Zámbiza se encuentra restringido, para precautelar la seguridad, mientras se realizan tareas de limpieza del combustible derramado.

El operativo contó con la coordinación de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), institución encargada de la gestión de movilidad