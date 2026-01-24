Un muerto y un herido por choque entre camión y taxi en la curva de Santa Rosa, en Quito

El siniestro ocurrió en la curva de Santa Rosa, en el canton Mejía, la noche de este sábado.

Un siniestro de tránsito se registró la noche de este sábado 24 de enero del 2026 en la Panamericana Sur, a la altura del sector de Santa Rosa, en el cantón Mejía, cerca del cementerio de la zona.

El siniestro involucró a un camión y un taxi y dejó como saldo un muerto y una persona herida, confirmó el Cuerpo de Bomberos del cantón Mejía.

Tras la alerta, el ECU 911 coordinó la movilización de unidades de emergencia. Al sitio acudieron dos patrulleros de la Policía Nacional, una ambulancia y una unidad polivalente del Cuerpo de Bomberos de Quito, además de una ambulancia y una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Mejía.

De acuerdo con la información, una persona resultó herida y otra falleció como consecuencia del impacto. El herido recibió atención prehospitalaria y fue trasladado a una casa de salud, mientras que las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes en el lugar del siniestro.

La circulación vehicular en la Panamericana Sur se encuentra parcialmente habilitada mientras continúan las labores de atención y control del tránsito.