Cuatro rutinas virales para la piel que podrían dañarla durante las altas temperaturas

Expertos en dermocosmética y bienestar, advierten que la viralización está promoviendo errores frecuentes en el cuidado facial por replicación sin criterio técnico

Las altas temperaturas y la exposición constante al sol pueden convertir algunas rutinas virales de cuidado facial en un riesgo para la piel.

Lo que parece una tendencia inofensiva en TikTok o Instagram podría provocar irritaciones, manchas, quemaduras o brotes, especialmente en épocas de calor intenso.

Un estudio publicado en la revista Pediatrics, desarrollado por investigadores de Northwestern University y enfocado en población adolescente, evidenció que las rutinas virales incluyen en promedio seis productos por aplicación y hasta once ingredientes activos potencialmente irritantes

Dermatólogos y especialistas advierten que no todas las prácticas populares son seguras, sobre todo cuando se combinan con radiación UV elevada, sudoración y exposición prolongada al ambiente.

Emilio Cárdenas, especialista en dermocosmética de Arcamia señala que en la actualidad hay una sobreexposición a rutinas que combinan múltiples productos sin entender su función.

Cuatro rutinas que podrían perjudicar la piel

Estas son cuatro rutinas virales de skincare que podrían perjudicar la piel durante los días de calor extremo.

Exfoliaciones excesivas y uso diario de ácidos

Uno de los errores más frecuentes es utilizar exfoliantes físicos o químicos todos los días para “tener piel de cristal” o efecto glass skin.

Productos con ácido glicólico, salicílico o retinol pueden debilitar la barrera cutánea si se usan en exceso, especialmente bajo altas temperaturas.

La piel queda más sensible al sol y aumenta el riesgo de:

Manchas

Enrojecimiento

Descamación

Quemaduras solares

Especialistas recomiendan limitar los exfoliantes y utilizar protector solar de amplio espectro todos los días.

Aplicarse limón o ingredientes caseros en el rostro

Otra tendencia viral peligrosa es el uso de mezclas caseras con limón, bicarbonato o pasta dental para aclarar manchas o secar granos.

El limón, combinado con el sol, puede provocar fitofotodermatitis, una reacción que genera manchas oscuras y lesiones en la piel.

Además, ingredientes abrasivos alteran el pH natural del rostro y pueden causar irritación severa, sobre todo en climas calurosos.

“Slugging” extremo bajo calor intenso

El slugging consiste en cubrir la piel con capas gruesas de vaselina o productos oclusivos durante la noche para retener hidratación.

Aunque puede funcionar en ciertos tipos de piel y climas fríos, hacerlo durante temporadas de calor y humedad podría empeorar problemas como:

Acné

Exceso de grasa

Poros obstruidos

Brotes cutáneos

Dermatólogos sugieren optar por hidratantes ligeros y no comedogénicos durante días de altas temperaturas.

No reaplicar protector solar por seguir tendencias

En redes sociales se han popularizado maquillajes “inalterables” que priorizan el acabado estético antes que la protección solar.

Muchas personas aplican protector únicamente en la mañana y pasan horas bajo el sol sin reaplicarlo para no “arruinar el maquillaje”.

Los especialistas recuerdan que el protector solar debe reaplicarse cada dos o tres horas, especialmente si existe sudoración, exposición solar directa o actividades al aire libre.

Altas temperaturas aumentan el riesgo de daño cutáneo

Las olas de calor pueden intensificar la sensibilidad de la piel y agravar condiciones como rosácea, dermatitis o acné.

El cuidado facial, señalan sus especialistas, debe responder a las necesidades específicas de cada piel y no a la replicación de rutinas virales.

Como parte de esta visión, recomiendan:

Priorizar rutinas simples y consistentes

Evitar la combinación de activos sin asesoría

Reducir la cantidad de productos utilizados

Incorporar herramientas que respeten la fisiología de la piel

“El skincare no debería responder a tendencias, sino a las necesidades reales de la piel. Menos productos, mejor seleccionados y bien aplicados, siempre será más efectivo que seguir rutinas sin criterio”, concluye el Dr. Cárdenas, especialista de arcamia.