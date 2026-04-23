Pabel Muñoz: "No nos pidan replanificar la recolección de basura, como que fuera fácil"

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció cuatro medidas sobre la tasa de recolección de basura.

A pesar de no estar de acuerdo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció la replanificación de las rutas de recolección de basura durante el toque de queda, del 3 al 18 de mayo de 2026.

Lo planteó tras la solicitud de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien dijo que los municipios deben replanificar los horarios de recolección para adaptarse al toque de queda.

“Usted puede trabajar hasta las 11 de la noche y, a partir de las cinco de la mañana, puede ya empezar”, indicó Morillo.

Muñoz asegura que hay que exonerar a recolectores

Ante esto, Muñoz dijo que se debería exonerar del toque de queda a los servicios de recolección de basura.

"Exoneren a los recolectores. Acaso que es fácil (replanificar horarios) ¿metemos a recolectores en la Amazonas a las 11 de la mañana?", cuestionó el Alcalde.

Indicó además, que el 40 % de los residuos de Quito se recoge en la noche.

Autoridades municipales ya trabajan en el plan

Sobre el tema, el secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, aseguró que las reuniones de replanificación empezaron el 22 de abril dada la importancia del turno nocturno para la recolección.

“No solamente es la recolección, recordemos que hacemos transferencia hacia el relleno sanitario entre las 22:00 y las 05:00 para evitar cualquier tipo de accidentes o tráfico”, dijo.