Polémica en Quito: El video viral de un agente de la AMT y una conductora

Un incidente registrado la mañana del lunes 1 de junio de 2026 en el norte de Quito y difundido ampliamente en redes sociales será investigado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El hecho ocurrió durante un operativo de control vial en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y Naciones Unidas.

La AMT informó que las unidades de Asuntos Internos y Talento Humano iniciaron las acciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el altercado, que quedó registrado en videos compartidos por ciudadanos en plataformas digitales.

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Incidentes entre una mujer y un agente de tránsito en la Av. 6 de Diciembre pic.twitter.com/i4EXoqZIfa — Minuto & Medio (@MinMedio) June 1, 2026

Vehículo en la acera y negativa a entregar documentos

Según la versión difundida por la institución, los agentes identificaron un vehículo estacionado sobre la acera, una conducta que contraviene la normativa de tránsito vigente.

Durante el procedimiento, se solicitó a la conductora la documentación correspondiente.

La entidad señaló que la mujer se habría negado a presentar los documentos requeridos.

Posteriormente, descendió del vehículo y se produjo un enfrentamiento con uno de los agentes que participaban en el operativo.

Asuntos Internos evaluará el proceder del agente

Tras la circulación de los videos en redes sociales, la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que las áreas competentes revisarán los hechos para establecer responsabilidades y determinar si existieron actuaciones contrarias a los protocolos institucionales.

La institución también manifestó que rechaza cualquier acto de violencia contra servidores públicos o ciudadanos durante los procedimientos de control y ratificó su compromiso con el cumplimiento de las normas de tránsito.