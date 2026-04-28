Un vehículo se volcó en San Antonio de Pichincha; hay un herido y un conductor prófugo

Bomberos de Quito acudieron a atender una emergencia registrada en el redondel de San Antonio de Pichincha.

Un vehículo quedó completamente volcado en el redondel de San Antonio de Pichincha, en el ingreso a la calle 13 de Junio y la avenida Manuel Córdova Galarza.

El siniestro de tránsito, que se registró la madrugada de este martes 27 de abril de 2026, dejó una persona herida. El hecho ocurrió antes de las 06:00

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Policía Nacional acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar labores de limpieza de la calzada.

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La persona resultó herida y fue atendida en una ambulancia por paramédicos. Según los reportes, el afectado se encuentra estable.

De acuerdo con información preliminar, en el siniestro también estuvo involucrado otro vehículo, cuyo conductor fugó del sitio tras el impacto. El accidente causó una fuerte congestión vehicular en hora pico.

Según Gabriel Zambrano, suboficial del Cuerpo de Bomberos de Quito, testigos indicaron que él circulaba a exceso de velocidad y habría chocado al automóvil que terminó volcado.