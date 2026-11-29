|Guayas (Milagro)
|Escuela de Educación Básica 24 de Mayo
|Universidad Estatal de Milagro - Primer Bloque Contingencia
|Guayas (Milagro)
|Unidad Educativa 17 de Septiembre
|Universidad Estatal de Milagro - Segundo Bloque de Contingencia
|Guayas (Milagro)
|Escuela de Educación Básica Dr. Alfredo Pérez Guerrero
|Unidad Educativa José María Velasco Ibarra - Bloque de Contingencia
|Guayas (Balao)
|Unidad Educativa Sabino Espacio Rosales Panchana
|Escuela de Educación Básica Luis Felipe Quirola Bonilla Extensión Balao
|Guayas (Milagro)
|Unidad Educativa La Alborada
|Universidad Estatal De Milagro-Tercer Bloque de Contingencia
|Guayas (Milagro)
|Escuela De Educación Básica Modesto Chávez Franco
|Universidad Estatal de Milagro-Cuarto Bloque de Contingencia
|Guayas (Milagro)
|Unidad Educativa Simón Bolívar
|Universidad Estatal de Milagro-Quinto Bloque de Contingencia
|Guayas (Milagro)
|Escuela de Educación Básica Isabel Herrera de Velásquez
|Universidad Estatal de Milagro-Sexto Bloque de Contingencia
|Guayas (Milagro)
|Escuela de Educación Básica Teodoro Wolf
|Universidad Estatal De Milagro-Séptimo Bloque de Contingencia
|Guayas (Milagro)
|Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa
|Universidad Estatal de Milagro- Octavo Bloque de Contingencia
|Guayas (Milagro)
|Escuela de Educación Básica Jaime Roldós Aguilera
|Universidad Estatal De Milagro-Noveno Bloque de Contingencia
|Guayas (A. Baquerizo Moreno)
|Escuela de Educación Básica Teodoro Wolf
|Unidad Educativa Neptalí Pacheco León
|Guayas (A. Baquerizo Moreno)
|Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa
|Unidad Educativa Aurora Estrada de Ramírez
|Guayas (Guayaquil)
|Escuela de Educación Básica Jaime Roldós Aguilera
|Capilla comunal de Matorrillo
|Guayas (Guayaquil)
|Unidad Educativa Fiscal Víctor Naranjo Fiallos
|Sede Asociación 21 de Mayo
|Guayas (Yaguachi)
|Unidad Educativa Lic. Mary Frecia Rodríguez Alvarado
|Escuela de Educación Básica Antonio José de Sucre
|Carchi (Espejo)
|Unidad Educativa Libertad (Anteriormente Colegio La Libertad)
|Unidad Educativa La Libertad Sede 2
|El Oro (Santa Rosa)
|Unidad Educativa Zoila Ugarte de Landívar
|Unidad Educativa Herminia Grunauer de Loayza
|Esmeraldas (Esmeraldas)
|Leonidas Gruezo George
|Unidad Educativa 21 de Septiembre Espacio 2
|Esmeraldas (Quinindé)
|Unidad Educativa Quito
|Unidad Educativa Quito Bloque #2
|Esmeraldas (Quinindé)
|Unidad Educativa La Unión
|Unidad Educativa Marieta Veintimilla
|Esmeraldas (Río Verde)
|Unidad Educativa Aurelia Becerra de Quiñónez Bloque 2
|U.E. Fiscal Aurelia Becerra de Quiñónez N°1
|Galápagos (Santa Cruz)
|Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares
|Unidad Educativa Nacional Galápagos
|Galápagos (Santa Cruz)
|Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín
|Coliseo de Deporte Santa Cruz
|Los Ríos (Babahoyo)
|Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo
|Escuela Francisco Robles
|Los Ríos (Babahoyo)
|Unidad Educativa Guillermo Baquerizo Jiménez
|Iglesia Centro Cristiano Nueva Palma
|Los Ríos (Babahoyo)
|Unidad Educativa Abdón Calderón Muñoz
|Cancha de uso múltiple del Centro Comercial Bahía
|Los Ríos (Babahoyo)
|Unidad Educativa Caracol - Bloque Central
|Polideportivo de Caracol
|Los Ríos (Babahoyo)
|Unidad Educativa Simón Bolívar
|Polideportivo de Pimocha
|Los Ríos (Babahoyo)
|Unidad Educativa del Milenio Simón Bolívar
|Parque de Pimocha
|Los Ríos (Babahoyo)
|Unidad Educativa Barreiro - Bloque 1
|Cancha de uso múltiple del Centro Comercial Bahía
|Los Ríos (Babahoyo)
|Polideportivo Municipal Parroquia Barreiro
|Polideportivo de Básquet
|Los Ríos (Babahoyo)
|Unidad Educativa Darío C. Guevara
|Escuela Educación Básica Ciudad de Babahoyo
|Los Ríos (Babahoyo)
|Escuela de Educación Básica Isabel María de Ponce
|Afueras Ingenio Isabel María