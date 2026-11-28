El deportista brasileño fue tendencia por la explicación que dió a su hija sobre la diferencia entre Dios y Jesús.

Esta vez, Kaká no es tendencia por el fútbol. El exjugador brasileño llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales tras compartir una conversación familiar en la que explica a su hija uno de los principales conceptos de la fe cristiana.

Todo comenzó con una pregunta de la pequeña: “¿Cuál es la diferencia entre Dios y Jesús?”. Ante la inquietud, el exfutbolista buscó una manera sencilla de explicarle el significado de la Santísima Trinidad.

“Son tres, en realidad… Dios Padre, Dios Hijo Jesús, Dios Espíritu Santo. Son tres en uno”, respondió el brasileño.

Para facilitar la comprensión de su hija, Kaká recurrió a una comparación con el sol y dos de sus características: la luz y el calor.

En su explicación, el sol representa a Dios Padre; la luz, a Jesús; y el calor, al Espíritu Santo.

“Entonces, los tres son una sola cosa, pero al mismo tiempo, cada uno de los tres tiene una función diferente”, añadió el exfutbolista.

El video de Kaká que supera el millón de reproducciones

La grabación, publicada el 23 de noviembre de 2026, comenzó a circular en distintas plataformas digitales y superó el millón de reproducciones en Instagram, según medios especializados en contenidos cristianos.

La naturalidad de la conversación y la manera en la que el brasileño respondió a la pregunta de su hija generaron numerosas reacciones entre los internautas.

Varios usuarios destacaron el ejemplo utilizado por el exfutbolista para abordar un concepto religioso complejo mediante elementos de la vida cotidiana.

Kaká y su vínculo con la fe cristiana

No es la primera vez que Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido mundialmente como Kaká, comparte públicamente aspectos relacionados con sus creencias religiosas.

Durante su trayectoria deportiva, el brasileño expresó en varias ocasiones su fe cristiana. Una de sus imágenes más recordadas es aquella en la que luce una camiseta con la frase “I belong to Jesus” (Pertenezco a Jesús).

El exjugador del AC Milan y del Real Madrid, campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2007, también ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con sus creencias.

En esta ocasión, lejos de las canchas, una conversación con su hija volvió a situarlo entre los protagonistas de las redes sociales.