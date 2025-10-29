Vota por la Guagua de Pan Más Linda, del concurso del Noticiero 24 Horas de la emisión de Quito
Nueve guaguas de pan están en la disputa para averiguar cuál es la más linda. La decisión está en tus manos, tú serás el jurado.
zxvczxv
Compartir
Actualizada:
29 oct 2025 - 09:00
Aquí encontrarás el formulario para votar por la guagua de pan más linda. El Noticiero 24 Horas visitó nueve diferentes lugares durante el mes de octubre que están participando para ver cuál es la mejor.
La decisión está en tus manos, tú serás el jurado que escogerá la mejor. ¡Qué gane la más linda!
Compartir