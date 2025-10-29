Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Vota por la Guagua de Pan Más Linda, del concurso del Noticiero 24 Horas de la emisión de Quito

Nueve guaguas de pan están en la disputa para averiguar cuál es la más linda. La decisión está en tus manos, tú serás el jurado.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

29 oct 2025 - 09:00

Aquí encontrarás el formulario para votar por la guagua de pan más linda. El Noticiero 24 Horas visitó nueve diferentes lugares durante el mes de octubre que están participando para ver cuál es la mejor.

La decisión está en tus manos, tú serás el jurado que escogerá la mejor. ¡Qué gane la más linda!