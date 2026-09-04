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Seguridad

Dos cuerpos fueron hallados en el barrio San Martín, en el sur de Quito 

Los cadáveres de dos personas fueron encontrados este viernes 4 de septiembre en el sector de San Martín, en el sur de Quito. 

Efectivos de Medicina Legal realizan pericias en el sector de San Martín, sur de Quito, donde se encontraron dos cuerpos.

Cortesía

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

04 sep 2026 - 12:05

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Entre los matorrales y sin signos de violencia, así fueron encontrados los cuerpos de dos personas, la mañana de este viernes 4 de septiembre de 2026, en el sector de San Martín, en el sur de Quito. 

Según las autoridades, se trataría de una escena secundaria del crimen. Ramiro Carrillo, Comandante de Policía del Distrito Eloy Alfaro, detalló que en el lugar "no se encontraron máculas de sangre ni impactos de bala para determinar si se trató de una muerte violenta".

Efectivos de seguridad cercaron la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos y recoger indicios que permitan esclarecer el hecho. 

Este hecho generó pánico y alarma en los moradores del sector, debido al incremento de inseguridad. 

Ambos cadáveres fueron trasladados a la morgue de la ciudad para realizar las autopsias correspondientes y determinar las causas de muerte. Uno de los cuerpos fue identificado en el sitio.

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