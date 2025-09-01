Policía localiza a 130 personas reportadas como desparecidas entre el 25 y 31 de agosto

La última semana de agosto del 2025, entre los días lunes 25 a domingo 31, agentes de la Policía Nacional informaron la localización de 130 ciudadanos que habían sido reportados como desaparecidos.

La institución detalló este lunes 1 de septiembre que a través de la ejecución de protocolos de investigación de búsqueda y localización de personas desaparecidas por medio de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), se localizó a 130 ciudadanos, entre niños, adolescentes y adultos reportados como desaparecidos a nivel nacional.

Los agentes investigadores lograron ubicar a los 130 ciudadanos desaparecidos en las provincias de: Manabí, Azuay, El Oro, Los Ríos, Guayas, Pichincha, Imbabura, Zamora Chinchipe, Santo Domingo, Bolívar, Morona Santiago, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Sucumbíos y Napo.

Entre las ciudades con más localizaciones se registran Quito y Guayaquil; la mayoría de las presuntas desapariciones se produjeron por situaciones sentimentales, por problemas económicos, familiares, entre otros.

Según la información estadística del Ministerio del Interior, en el primer semestre del 2025, es decir de enero a julio, se reportaron 4 239 desapariciones en Ecuador.

Las principales causas de desaparición son causas personales y familiares. También están las relacionadas con vinculación a delito, discapacidad y ausencia temporal.

La Policía señaló que en las últimas 130 localizaciones se logró la ubicación de las personas y se las puso a buen recaudo en su entorno familiar, sanos y salvos.