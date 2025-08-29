Joven Gino Guzmán desapareció en Los Ríos; ‘llámanos a decir que estás vivo’, clama su madre

Israel Guzmán Espín, joven de 25 años, está desaparecido desde el 19 de agosto de 2025.

La incertidumbre y el dolor marcan los días de la familia de Gino Israel Guzmán Espín, desde su desaparición. El paradero del joven de 25 años se desconoce desde el martes 19 de agosto de 2025.

Él fue visto por última vez en el barrio Lindo, sector La Catorce, recinto Los Ángeles, en la provincia de Los Ríos. En redes sociales, su madre difundió un desesperado mensaje para obtener ayuda para encontrar a su hijo.

“Mijo precioso, dónde te encuentras. Te estoy extrañando muchísimo. Regresa a la casa. No sabemos nada de ti", dijo la mujer con lágrimas.

"No puedo describir el dolor que siento en mi corazón. Llámanos a decir que estás vivo. Te estoy buscando desesperada, regresa pronto”, añadió en el video, difundido en Facebook.

El caso se encuentra registrado en la página oficial de Desaparecidos Ecuador del Ministerio del Interior, donde constan sus características físicas para facilitar la búsqueda.

El joven es oriundo del cantón Pangua, parroquia El Corazón (Cotopaxi). Mide 1,60 metros, pesa alrededor de 160 libras, es de contextura delgada, cabello y ojos negros. Además, tiene un tatuaje en la parte interna del brazo derecho, a la altura del codo, y otro detrás de la oreja izquierda.

La familia solicita a la ciudadanía cualquier información que pueda aportar a la localización de Gino Guzmán Espín. “Por favor ayúdenme a compartir su foto o avísenme si lo han visto en algún lado”, pidió su madre.