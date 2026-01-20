El abogado Víctor Tomalá fue asesinado a tiros en Santa Elena este martes 20 de enero

El abogado y creador de contenido, Víctor Tomalá Rosales, fue asesinado a tiros la tarde de este 20 de enero de 2026. Según versiones de testigos, el crimen ocurrió luego de que Tomalá se estacionara en una vulcanizadora ubicada en la vía Ancón, donde fue interceptada por sujetos armados que le dispararon varias veces.

Tomalá, conocido como Cholito Palmañero, trabajaba junto con otros creadores de contenido e incursionó en la realización de videos de parodias y chistes y también respondiendo inquietudes jurídicas. También en alguna ocasión participó como jugador de la selección de creadores de contenido de la provincia de Santa Elena

El seudónimo Cholito Palmareño hacía referencia a su lugar de origen. Tomalá Rosales era oriundo de Palmar, una comuna costera de la parroquia Colonche, en Santa Elena.

La Policía Nacional informó sobre la detención de dos personas presuntamente implicadas en el ataque armado. Durante las diligencias iniciales, los agentes incautaron un arma de fuego que, según las primeras indagaciones, habría sido utilizada por la víctima en un intento de defenderse.