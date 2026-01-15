Capturan a alias 'Quevedo' tras allanamientos ejecutados en nueve ciudades del Ecuador

La Fiscalía General del Estado realizó allanamientos la madrugada de este jueves 15 de enero del 2026 en cuatro provincias del país en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada.

El ministro del Interior, John Reimberg sostuvo que en el operativo donde participaron más de 200 efectivos policiales, permitió la captura de Jean Carlos Bravo Marcillo, alias “Quevedo”, considerado "objetivo de interés penal", que operaba desde Nariño, Colombia.

Según Reimberg, desde el departamento fronterizo alias 'Quevedo' planificaba y dirigía asesinatos, terrorismo, secuestros y extorsiones de este grupo en estas cuatro provincias.

El operativo deja 15 personas aprehendidas que serán puestas bajo órdenes de las autoridades competentes para investigar su posible relación con casos de extorsión, tráfico de drogas y otros delitos.

La Fiscalía señaló que los detenidos además tendrían vínculos con el grupo de delincuencia organizada "Los Choneros".

Los allanamientos se desarrollan en las provincias de Manabí, Carchi, Los Ríos y Guayas.