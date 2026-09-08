Dos detenidos por el atentado con coches bomba frente al Mall del Sol en Guayaquil

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el atentado con autos bomba frente al Mall del Sol, en Guayaquil.

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el atentado con coches bomba registrado frente al Mall del Sol, en Guayaquil, el 14 de octubre de 2025.

La madrugada de este martes 8 de septiembre de 2026, la Policía Nacional ejecutó tres allanamientos en el sector de Prosperina, que dejaron como resultado la captura de Steeven Andrés Masache Arreaga y Jefferson Alexis Tubay Pincay.

Según las autoridades, ambos serían presuntos autores materiales del ataque y estarían vinculados con el grupo delictivo organizado Los Lobos.

¿Qué reveló la investigación?

Las detenciones se produjeron después de aproximadamente 10 meses de investigaciones realizadas por la Policía y la Fiscalía.

Las diligencias permitieron reconstruir parte de la logística utilizada para el atentado. De acuerdo con la información oficial, la planificación y el ensamblaje de los coches bomba se habría realizado en la cooperativa San Francisco, en Pascuales.

Además, los investigadores identificaron Lomas de la Florida como parte de la ruta de escape utilizada después del ataque.

Las autoridades también aseguran haber establecido una cadena logística que conectaría el robo del material explosivo con la fabricación y posterior utilización de los coches bomba.

El atentado dejó un fallecido y varios heridos

El ataque ocurrió el 14 de octubre de 2025 frente al Mall del Sol, uno de los principales sectores comerciales de Guayaquil.

Según la información proporcionada por las autoridades, se utilizaron dos vehículos con explosivos. El atentado dejó una persona fallecida, varios heridos y daños materiales.

¿Quiénes son los detenidos?

La Policía informó que Steeven Andrés Masache Arreaga registra antecedentes por tenencia y porte no autorizado de armas, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y un registro como sospechoso por robo.

Por su parte, Jefferson Alexis Tubay Pincay mantiene un proceso penal abierto por asociación ilícita de 2023 y registra seis denuncias por presuntas estafas presentadas en distintas provincias durante 2025.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa para determinar todas las responsabilidades relacionadas con el atentado.