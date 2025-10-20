Ecuador y OEA firman acuerdos en materia de seguridad y apoyo a sector artesanal

Firma de convenios en materia de seguridad entre OEA y Ecuador

La canciller Gabriela Sommerfeld y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Albert Ramdin firmaron un acuerdo en materia de seguridad multidimensional, para fortalecer mecanismos de cooperación en el país.

El encuentro en el Palacio de Najas permitió analizar las acciones que el país impulsa para fortalecer la seguridad nacional y regional, pilares esenciales para la paz y la estabilidad social, sostuvo la Cancillería.

En la primera reunión de trabajo participaron autoridades del Ecuador encabezadas por la canciller Sommerfeld, el ministro del Interior John Reimberg, el ministro de Defensa (s) Roberto Quintero y la representante permanente ante la OEA, Mónica Palencia.

La Cancillería señaló que con estos acuerdos se impulsan temas en seguridad multidimensional abarcando diversas áreas como:

Sistemas de inteligencia

Control del tráfico ilícito de armas

ilícito de Prevención frente a la violencia

Fortalecimiento del sistema penitenciario

Ciberseguridad

Además, en el mismo acto se sumó la firma del Acuerdo de Cooperación entre la OEA y el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP) para impulsar el desarrollo y la proyección internacional del sector artesanal.

La canciller Sommerfeld participó como testigo de honor en la suscripción del convenio.