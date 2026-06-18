Mujer enfrenta prisión preventiva tras la muerte violenta de su conviviente

Una mujer de 22 años recibió prisión preventiva tras la muerte de su pareja en una casa de Cayambe, en Pichincha.

La medida se dio luego de que un juez acogiera la solicitud de Fiscalía por el delito que sucedió el pasado 13 de junio.

De acuerdo con la información, la alerta ingresó a través del ECU 911. Al llegar a la vivienda ubicada en barrio Central de la parroquia Juan Montalvo encontraron un cuerpo sin vida.

La víctima habría muerto tras una discusión

Las autoridades identificaron el cuerpo perteneciente a Harrin Castillo, de 26 años.

Instituciones que realizaron el examen del cadáver, determinaron que presentaba una herida causada con un arma blanca en el costado izquierdo del tórax.

Según las investigaciones, la víctima habría mantenido una discusión con su presunta conviviente.

Tras escucharse gritos, por un aparente pelea, se encontró al hombre tendido en el suelo, con sangre y sin signos vitales.