Adolescente, que salió a comprar, fue asesinado tras un ataque armado en Babahoyo

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros la noche del 14 de junio de 2026 en el sector Fe de Abraham, en Babahoyo, provincia de Los Ríos.

El crimen ocurrió cerca de las 22:00 horas. De acuerdo con la información policial, el menor había regresado a su casa, tras concluir una jornada laboral en actividades de construcción.

No habían transcurrido ni diez minutos desde su salida a hacer compras cuando múltiples detonaciones de armas de fuego alertaron a los moradores y familiares del sector.

Autoridades investigan el hecho violento

Al salir a investigar el origen de los disparos, sus allegados hallaron al joven tendido sobre la vía pública sin signos vitales.

De acuerdo con la verificación de los agentes de la Policía, la víctima presentaba varias heridas de bala localizadas principalmente en la cabeza

Autoridades investigan el hecho para dar con las motivaciones del crimen y capturar a los responsables.