Hombres armados asaltaron un local comercial en Bellavista

Un local de Bellavista, en el norte de Quito, fue atacado por hombres armados.

Dos hombres armados ingresaron a un local comercial en el sector de Bellavista, en el norte de Quito. Los armados ingresaron al local cuando había clientes al interior del local para llevarse las pertenencias.

Una de las víctimas indicó que bajo amenazas se llevaron el dinero de los clientes, sus pertenencias y la venta total del día. Además, golpearon a una persona e intentaron llevarse un vehículo.