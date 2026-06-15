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Hermanos que se habrían negado a integrar grupo delictivo fueron asesinados

De acuerdo con testimonios ciudadanos, el hecho violento sucedió como una represalia hacia los jóvenes, en Esmeraldas.

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

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Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizado:

15 jun 2026 - 19:14

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El asesinato de los hermanos José Luis y Jorkael Darío Castillo Benítez, junto a un amigo de la familia, ocurrió la noche del domingo 14 de junio de 2026 en el sector de San Rafael, al sur de Esmeraldas.

Según testimonios ciudadanos, el ataque fue una represalia directa de un grupo delictivo, debido a que los jóvenes se habían negado a ser reclutados por la organización criminal.

 La madre de los hermanos relató que el hostigamiento que habría comenzado ocho meses atrás en el barrio La Lucha de los Pobres. 

Una víctima era menor de edad

Al presuntamente rechazar formar parte de la banda criminal, la familia comenzó a recibir constantes amenazas de muerte, lo que los obligó a abandonar su antiguo hogar buscando otro refugio.

Aún así, varios sujetos fuertemente armados irrumpieron de forma violenta en la vivienda aprovechando que la ciudadanía estaba distraída siguiendo un partido de fútbol del Mundial. 

Los atacantes dispararon contra las víctimas, de 17, 18 y 21 años de edad, en presencia de otros menores que se encontraban en el inmueble.

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