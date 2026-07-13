Adolescente fue asesinado mientras trabajaba en un taller con su padre

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un adolescente de 17 años fue asesinado a tiros el 12 de julio en el cantón Vinces, Los Ríos, luego de que hombres armados irrumpieran en el taller mecánico donde se encontraba junto a su padre.

De acuerdo con la información policial, el joven estaba en el taller, mientras su progenitor realizaba labores de soldadura en una tricimoto.

En ese momento, dos individuos que se movilizaban en motocicleta llegaron al establecimiento y uno de ellos abrió fuego contra el menor.

El adolescente murió al instante

Al percatarse del ataque, el adolescente intentó escapar con la esperanza de ponerse a salvo. Sin embargo, fue alcanzado por los agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

El padre de la víctima acudió de inmediato para auxiliar a su hijo y lo subió a un vehículo con la intención de trasladarlo al hospital. Durante el recorrido comprobó que el adolescente ya no presentaba signos vitales.

Según el testimonio del familiar, desconocía que el joven hubiera recibido amenazas o mantenido conflictos que pudieran explicar el ataque.