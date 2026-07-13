Ataque armado en Portoviejo deja tres muertos y dos detenidos

Hombres armados atacaron a un grupo de personas en Portoviejo, Manabí.

Al menos tres personas murieron en un ataque armado registrado la noche del domingo 12 de julio de 2026 en Portoviejo, provincia de Manabí.

Hombres armados atacaron a un grupo de personas que se encontraba en una esquina de la parroquia Andrés de Vera.

De acuerdo con medios locales, cinco personas resultaron heridas. Una de ellas falleció en el sitio, mientras que las demás fueron trasladadas a casas de salud.

Más tarde se confirmó que otras dos personas murieron en hospitales por la gravedad de sus heridas.

Los atacantes huyeron del sitio luego de disparar contra el grupo de personas en las caalles Vicente Macías y 29 de Junio.

Personal de la Policía Nacional acudió al sitio apra acordonar la escena y levantar indicios para dar con el paradero de los atacantes.

El ataque se registró a menos de una cuadra de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), por lo que tras el ataque los uniformados iniciaron una persecución.

De acuerdo con Hugo Amores, jefe de Policía de la zona, dos hombres que conducían las motocicletas desde las que se perpetró el ataque fueron detenidos.

Otros dos hombres alcanzaron a huir de las autoridades.

La provincia de Manabí permanece bajo estado de excepción desde el 16 de junio de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa lo decretó por 60 días.

Esa provincia es una de las más golpeadas por la violencia. Solo en los primeros cuatro meses del año superó las 300 muertes violentas.