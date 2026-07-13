Se reactiva incendio forestal en Guano: Bomberos combaten el fuego en el sector La Providencia

Un incendio forestal se reactiva en Guano y amenaza la vegetación en La Providencia

Un incendio forestal volvió a activarse durante la noche en el sector La Providencia, en el cantón Guano.

Desde las 05:30 de este 13 de julio, el ECU 911 coordinó la atención de la emergencia junto con las instituciones de primera respuesta.

Incendio se reactivó durante la noche

El ECU 911 informó que el incendio se registra en el sector La Providencia, frente a la vía a Penipe.

Tras la reactivación del fuego durante la noche, equipos del Cuerpo de Bomberos retomaron las labores de control y liquidación en la zona afectada.

Las acciones se desarrollan de forma coordinada con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que también participa en la atención de la emergencia.

No se reportan personas heridas

Hasta el momento, las instituciones de primera respuesta informaron que no existen personas heridas como consecuencia del incendio forestal.

El ECU 911 señaló que mantiene el monitoreo permanente y la coordinación con las entidades competentes mientras continúan las labores para controlar por completo el fuego y evitar una nueva propagación.