Esto se sabe del ataque armado en Machala con cuatro fallecidos este viernes 6 de febrero

Cuatro personas fallecieron este viernes 6 de febrero de 2026 tras un violento ataque armado perpetrado contra un taxi en el que se movilizaban, en el barrio El Triunfo, en Machala, de El Oro. El hecho es investigado por la Policía como un posible caso de sicariato.

Según información preliminar de las autoridades, los agresores persiguieron al vehículo en una camioneta y dispararon en múltiples ocasiones. Al momento de la intervención policial, el taxi presentaba alrededor de 20 impactos de bala en el parabrisas y las puertas.

Dos de las víctimas, un hombre y una mujer, quedaron sin vida dentro del automotor. Un tercer hombre fue hallado sin signos vitales sobre una acera cercana, presuntamente tras intentar escapar del ataque.

La cuarta persona fue trasladada a un centro de salud, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. En el transcurso del día, tres de las víctimas han sido identificadas: Joel Aldair Zambrano Aguirre, de 28 años, quien registraba procesos judiciales por delitos como asesinato, receptación y robo.

También consta José Elías Macías Almeida, de 32 años, con antecedentes por receptación; y Darwin Joel Andrade Valdez (edad no precisada en todos los reportes). La cuarta víctima, una mujer, aún no ha sido identificada oficialmente.

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, (Dinased), de Machala y de Criminalística acudieron al lugar para levantar los cuerpos, recolectar indicios balísticos y realizar las pericias correspondientes.

Videos de cámaras de seguridad captaron parte de la persecución, en la que el taxi circulaba en reversa a alta velocidad mientras era seguido por la camioneta, con detonaciones visibles.

El ataque se registró en la intersección de las calles Haití y Francia, cerca de la vía La Ferroviaria, en un sector que despertó en medio del pánico por la balacera. Este hecho se suma a la ola de violencia que afecta a Machala y la provincia de El Oro en los últimos meses, con varios episodios de sicariato y masacres reportados recientemente. La Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar a los responsables.