Ataque armado en club nocturno de Manabí deja tres muertos y un herido

Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta un club nocturno, ubicado en Tosagua, Manabí, y asesinaron a tres hombres, el 20 de junio de 2026.

Dea acuerdo con información preliminar, los antisociales dispararon en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraba en el interior del local. Realizaron al menos 20 detonaciones antes de huir del sitio.

Como consecuencia del atentado, dos hombres y una mujer perdieron la vida. Entre las víctimas fue identificado Rosembergh Steven Casanova Salazar, estudiante universitario.

Ciudadanos intentaron huir del lugar

Una cuarta persona sobrevivió al ataque y fue trasladada a una casa de salud, donde permanece con pronóstico reservado.

Testigos relataron que, al escuchar los disparos, varias personas intentaron refugiarse en uno de los baños del establecimiento para evitar ser alcanzadas por las balas, sin embargo, los sicarios continuaron disparando contra sus objetivos.

Autoridades investigan el hecho para determinar las motivaciones del crimen y a los responsables.