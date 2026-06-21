Sicario ingresó a una vivienda y asesinó a un joven en Esmeraldas

Autoridades acudieron a una vivienda en Esmeraldas para investigar sicariato

Un nuevo hecho de violencia sacudió a la provincia de Esmeraldas. Un joven de 24 años fue asesinado a tiros el 20 de junio, dentro de una vivienda ubicada en el sector Coquito Bajo, al norte de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 16:30, cuando un hombre armado ingresó al inmueble donde se encontraba la víctima junto a su pareja. Después de disparar varias veces, huyó del lugar.

Autoridades investigan el nuevo hecho violento

Autoridades acudieron al sitio por una alerta del ECU 911 y confirmaron el fallecimiento del joven, identificado como Darwin Alexander Dávalo Montero. Los agentes verificaron que presentaba múltiples impactos de bala en el tórax y la cabeza.

Según el testimonio de la acompañante de la víctima, el atacante escapó inmediatamente después del crimen en un vehículo de color negro.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar al responsable.