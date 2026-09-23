Amistosos internacionales: Calendario de las selecciones sudamericanas en la primera fecha FIFA

Foto grupal de la Selección de Ecuador previo a un partido del Mundial 2026.

El fútbol de selecciones vuelve y acapara la atención del mundo con los amistosos internacionales programados. Las diez selecciones de la Conmebol aprovecharán la fecha FIFA para ajustar sus esquemas tácticos y evaluar plantillas de cara a los próximos retos oficiales: la Copa América 2028 y las eliminatorias sudamericanas.

Entre las principales novedades destaca el arranque del ciclo técnico de Ecuador bajo el mando del argentino Marcelo Gallardo, quien asume el desafío de consolidar un proyecto competitivo a largo plazo con la Tri.

Marcelo Gallardo ya se encuentra al mando de 'La Tri'

Para esta jornada, los encuentros de las delegaciones sudamericanas son variados. Argentina optó por disputar sus tres compromisos en condición de local, marcando una ventana especial marcada por el partido de despedida de Lionel Messi.

La mayoría de los combinados nacionales emprendió viajes fuera del continente: Brasil dividirá sus actuaciones entre Oceanía y Asia, las delegaciones de Uruguay, Venezuela y Ecuador concentrarán sus amistosos en territorio asiático. Mientras que Chile, Colombia, Perú y Paraguay trasladarán su actividad a Norteamérica.

Agenda confirmada: Los amistosos de Sudamérica en la primera fecha FIFA

La primera fecha de amistosos internacionales pone en marcha la actividad de los combinados sudamericanos. A continuación, conoce la programación, sedes, horarios y canales de transmisión para los primeros encuentros de la jornada: