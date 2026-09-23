Amistosos internacionales: Calendario de las selecciones sudamericanas en la primera fecha FIFA
La primera fecha FIFA reúne a las selecciones sudamericanas en una serie de partidos amistosos. El compromiso de 'La Tri' se emitirá en señal abierta por Teleamazonas.
Foto grupal de la Selección de Ecuador previo a un partido del Mundial 2026.
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Actualizada:
23 sep 2026 - 14:25
El fútbol de selecciones vuelve y acapara la atención del mundo con los amistosos internacionales programados. Las diez selecciones de la Conmebol aprovecharán la fecha FIFA para ajustar sus esquemas tácticos y evaluar plantillas de cara a los próximos retos oficiales: la Copa América 2028 y las eliminatorias sudamericanas.
Entre las principales novedades destaca el arranque del ciclo técnico de Ecuador bajo el mando del argentino Marcelo Gallardo, quien asume el desafío de consolidar un proyecto competitivo a largo plazo con la Tri.
Para esta jornada, los encuentros de las delegaciones sudamericanas son variados. Argentina optó por disputar sus tres compromisos en condición de local, marcando una ventana especial marcada por el partido de despedida de Lionel Messi.
La mayoría de los combinados nacionales emprendió viajes fuera del continente: Brasil dividirá sus actuaciones entre Oceanía y Asia, las delegaciones de Uruguay, Venezuela y Ecuador concentrarán sus amistosos en territorio asiático. Mientras que Chile, Colombia, Perú y Paraguay trasladarán su actividad a Norteamérica.
Agenda confirmada: Los amistosos de Sudamérica en la primera fecha FIFA
La primera fecha de amistosos internacionales pone en marcha la actividad de los combinados sudamericanos. A continuación, conoce la programación, sedes, horarios y canales de transmisión para los primeros encuentros de la jornada:
Ecuador vs. Corea del Sur
- Fecha: Jueves 24 de septiembre
- Hora: 06:00 (Hora de Ecuador)
- Sede: Estadio Suwon World Cup (Big Bird), Seúl
- Dónde ver: En vivo y en señal abierta por la pantalla de Teleamazonas
Japón vs. Uruguay
- Fecha: Jueves 24 de septiembre
- Hora: 05:20 (Hora de Ecuador)
- Sede: Estadio Nacional de Tokio, Japón
- Dónde ver: Directv Sports / DGO
Australia vs. Brasil
- Fecha: Viernes 25 de septiembre
- Hora: 04:30 (Hora de Ecuador)
- Sede: Queensland Country Bank Stadium, Townsville
- Dónde ver: SporTV / ESPN
Estados Unidos vs. Perú
- Fecha: Sábado 26 de septiembre
- Hora: 18:30 (Hora de Ecuador)
- Sede: Chase Stadium, Florida
- Dónde ver: Movistar Deportes / América TV
Canadá vs. Chile
- Fecha: Sábado 26 de septiembre
- Hora: 19:00 (Hora de Ecuador)
- Sede: BMO Field, Toronto
- Dónde ver: Chilevisión / Paramount+
México vs. Colombia
- Fecha: Sábado 26 de septiembre
- Hora: 20:00 (Hora de Ecuador)
- Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore
- Dónde ver: Caracol Televisión / RCN
Paraguay vs. Bolivia
- Fecha: Domingo 27 de septiembre
- Hora: 17:00 (Hora de Ecuador)
- Sede: Audi Field, Washington D.C.
- Dónde ver: Tigo Sports
Argentina vs. Bolivia
- Fecha: Miércoles 30 de septiembre
- Hora: 19:00 (Hora de Ecuador/Argentina)
- Sede: Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
- Dónde ver: TyC Sports / Telefe
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