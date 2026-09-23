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Quito

Un hombre inconsciente fue rescatado de la laguna del parque La Carolina, en Quito

El ciudadano fue auxiliado por un guardia de seguridad y atendido de emergencia por el Cuerpo de Bomberos antes de ser trasladado a una casa de salud. 

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito informó que un hombre inconsciente fue rescatado de la laguna del parque La Carolina, en el norte de Quito

Secretaría de Seguridad

Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

23 sep 2026 - 16:01

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La Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito desplegó un operativo tras la alerta de una persona inconsciente dentro de la laguna del parque La Carolina, en el norte de la capital.

La emergencia se registró luego de un aviso emitido por los Agentes de Control Metropolitano

En primera instancia, un guardia de seguridad del parque ingresó al agua para rescatar al ciudadano y ponerlo a buen recaudo.

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El ciudadano fue resctado de adentro de la laguna del parque La Carolina, por un guardia de seguridad.Secretaría de Seguridad

Atención médica

Tras la llegada de un equipo motorizado del Cuerpo de Bomberos de Quito y la activación de una ambulancia, los paramédicos brindaron la atención prehospitalaria

Posteriormente, el paciente fue trasladado al Hospital Carlos Andrade Marín para recibir evaluación médica especializada.

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La emergencia ocurrió el pasado 18 de septiembre, pero recién informada por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito.Secretaría de Seguridad

La emergencia se registró el pasado 18 de septiembre, pero la Secretaría de Seguridad lo informó la tarde de este miércoles 23 de septiembre de 2026. 

Entre marzo y septiembre de 2026, los 22 Puntos de Mando Operativo del Municipio de Quito desplegados en la capital han registrado 272 911 intervenciones, incluyendo 436 atenciones prehospitalarias.

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