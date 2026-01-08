Alias 'Marino' es uno de los asesinados en urbanización de la isla Mocolí, según Reimberg

Tres personas fueron asesinadas en una urbanización de la isla Mocolí.

Hombres armados ingresaron vestidos como policías y militares a una urbanización privada de la isla Mocolí, en Samborondón, la noche del miércoles 7 de enero de 2026.

Tres personas fueron asesinadas en una cancha de fútbol luego de recibir varios disparos al interior de la urbanización, en una de las zonas más exclusivas de la provincia de Guayas.

De acuerdo con el minsitro del Interior, John Reimberg, las tres víctimas registraban antecedentes penales. Uno de ellos era alias 'Marino', un objetivo de alto valor del Bloque de Seguridad.

Reimberg señaló a alias 'Marino' como el presunto cabecilla del grupo criminal 'Los Lagartos', quien "estaría en conversaciones o cambiando de organización hacia 'Los Lobos'".

El Ministro además apuntó que los tres hombres asesinados eran invitados en la urbanización privada en la que fueron acribillados y no residían en ese lugar.

Finalmente, Reimberg detalló que las víctimas tenían antecedentes penales por narcotráfico.

En la noche del miércoles varios hombres armados vistiendo uniformes militares y policiales ingresaron a la urbanización privada y amedrentaron a los guardias de seguridad.

Luego, en la cancha de fútbol acribillaron a los hombres utilizando armas de grueso calibre. Dos guardias resultaron heridos en la incursión de los armados.