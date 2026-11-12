Contraloría detecta maquinaria municipal utilizada en trabajos privados en Santo Domingo

Maquinaria de la Prefectura se utilizaba en trabajos particulare, según Contraloría.

La Contraloría General del Estado detectó el presunto uso indebido de maquinaria y vehículos del Municipio de Santo Domingo durante una inspección realizada el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Según un comunicado difundido este jueves 12 de noviembre, el organismo de control intervino en los exteriores de un predio privado tras recibir una denuncia ciudadana sobre la utilización de bienes municipales para actividades particulares.

Durante el operativo, el equipo auditor constató que una retroexcavadora del Municipio de Santo Domingo realizaba trabajos particulares, mientras una camioneta de la misma institución la abastecía de combustible.

La Contraloría informó que la camioneta municipal fue retenida inmediatamente tras la intervención.

Contraloría determinará responsabilidades

El organismo de control anunció que continuará con los procedimientos correspondientes para establecer las responsabilidades de los servidores públicos que pudieran estar involucrados.

De acuerdo con la Contraloría, las investigaciones podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles o indicios de responsabilidad penal, dependiendo de los resultados del proceso.

El comunicado no identifica a los funcionarios involucrados ni precisa la ubicación del predio privado donde se desarrollaban los trabajos.

Tampoco se ha informado cuánto tiempo se habría utilizado la maquinaria municipal, quién autorizó su movilización o cuál sería el perjuicio económico para la institución.