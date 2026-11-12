Caso La Reina: vinculan a tres personas y a una empresa por lavado de activos por más de un millón de dólares

Un juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Navila D.B., además de inmovilizar cuentas y bienes dentro de la investigación en el Caso La Reina.

La Fiscalía General del Estado vinculó este jueves 12 de noviembre de 2026 a tres personas naturales y una persona jurídica al proceso penal denominado Caso La Reina, en el que se investiga el presunto delito de lavado de activos.

Los nuevos vinculados son Navila D.B. , su madre Cynthia Verónica B.R., su padrastro José Gonzalo EA y la empresa 911Society.

Con esta resolución judicial, ya suman cinco integrantes de un mismo grupo familiar procesados dentro de esta causa.

Prisión preventiva y medidas cautelares

Durante la audiencia de vinculación, el juez de la causa aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Navila D. B.

Para Cynthia Verónica B. R. y José Gonzalo E. A., el magistrado dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos veces por semana.

Además, ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes de todos los procesados.

Respecto a la empresa 911Society, la autoridad judicial ordenó la inmovilización de sus cuentas y la suspensión temporal de sus actividades comerciales.

El origen de la investigación y el desfase financiero

La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada el 15 de julio de 2026 y de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), correspondiente al período entre 2020 y marzo de 2026.

De acuerdo con las pericias financieras expuestas en la diligencia, Navila D. B. registró acreditaciones netas por USD 1 272 382,79.

Sin embargo, sus declaraciones de Impuesto a la Renta reflejan ingresos por USD 185 795, 11 y otros ingresos exentos por USD 16 066, 44.

Esta disparidad evidencia una diferencia injustificada de aproximadamente 1,07 millones de dólares que no guarda relación con su actividad económica registrada.

Movimientos familiares y clientes bajo la lupa

El rastreo financiero también detectó depósitos en efectivo y transferencias cruzadas con su entorno cercano.

José Gonzalo E. A. registró depósitos y transferencias hacia las cuentas de Navila D. B. por USD 108 877 dólares, mientras que ella realizó envíos de dinero a favor de él por USD 87 877,60 dólares.

Asimismo, la Fiscalía analiza las relaciones comerciales con clientes específicos:

Aquiles David Álvarez, exalcalde de Guayaquil: Aparece entre sus principales clientes en 2023 con registros por USD 44 642,85 en cinco facturas bajo el concepto de "material promocional".



Además, se identificaron pagos por USD 53 450 entre 2020 y 2023 mediante transferencias y el depósito de cinco cheques de 10 000 dólares cada uno.

Aparece entre sus principales clientes en 2023 con registros por en cinco facturas bajo el concepto de Además, se identificaron pagos por entre 2020 y 2023 mediante transferencias y el depósito de cinco cheques de 10 000 dólares cada uno. Ternape Petroleum SA: La empresa Terminal Naviero Petrolero figura como cliente principal en 2022.

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Se detecton cuatro cheques cobrados en ventanilla por USD 47 219 a favor de la procesada, más otro cheque de USD 6 712,50 depositado en sus cuentas, sumando USD 53 931,50 .

Marco legal

Todos estos indicios —que incluyen contratos de compraventa,informes de la UAFE, trazabilidad bancaria, cheques y facturas—forman parte de los elementos con los que la Fiscalía busca determinar el origen y destino ilícito de los fondos.

El delito de lavado de activos está tipificado y sancionado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).