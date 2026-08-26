¿Quién es alias 'Reinaldo'?, el presunto integrante de 'Los Lobos' capturado en Quito
Reinaldo José R. fue detenido en el sector de La Ferroviaria Alta. La Policía lo investiga como presunto autor material de sicariatos, homicidios y extorsiones en el sur de la capital.
¿Quién es alias 'Reinaldo'?, el presunto integrante de 'Los Lobos' capturado en Quito.
Policía Nacional
Compartir
Actualizada:
26 ago 2026 - 12:56
Un operativo de la Dinased y la Fiscalía General del Estado terminó con la captura de Reinaldo José Rea Alvarado, alias 'Reinaldo', un presunto integrante del grupo delictivo organizado 'Los Lobos , procesado por delitos contra la vida en Quito.
La detención del ciudadano de nacionalidad extranjera y 32 años se ejecutó en el sector de La Ferroviaria Alta, en el sur de la capital.
Esto tras trabajos de seguimiento e inteligencia criminal realizados por las autoridades.
Operaba en el sur de Quito
Según las pericias balísticas y los análisis de inteligencia de la Policía Nacional, alias 'Reinaldo' estaría vinculado a varios ataques armados dirigidos a víctimas selectivas y colaterales registradas durante 2025 y 2026.
Las investigaciones ubican su centro de operaciones en diversos sectores del sur de la ciudad:
- Quitumbe y Chillogallo
- Solanda
- Guamaní
- La Ferroviaria
El modus operandi identificó la participación de dos personas en motocicleta , asociadas a sicariatos bajo encargo en estos barrios.
Investigado por sicariato y el crimen de Aarón García
Alias 'Reinaldo' registró una orden de detención vigente como presunto autor material del asesinato de Aarón Moisés García, ocurrido el 6 de abril de 2025 .
Además de homicidios e investigaciones por sicariato, las autoridades sostienen que el detenido se relaciona con otros delitos graves:
- Delincuencia organizada
- Extorsión selectiva
- Microtráfico de sustancias sujetos a fiscalización
El procesado fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes para determinar su situación legal.
Compartir