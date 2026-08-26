¿Quién es alias 'Reinaldo'?, el presunto integrante de 'Los Lobos' capturado en Quito.

Un operativo de la Dinased y la Fiscalía General del Estado terminó con la captura de Reinaldo José Rea Alvarado, alias 'Reinaldo', un presunto integrante del grupo delictivo organizado 'Los Lobos , procesado por delitos contra la vida en Quito.

La detención del ciudadano de nacionalidad extranjera y 32 años se ejecutó en el sector de La Ferroviaria Alta, en el sur de la capital.

Esto tras trabajos de seguimiento e inteligencia criminal realizados por las autoridades.

Operaba en el sur de Quito

Según las pericias balísticas y los análisis de inteligencia de la Policía Nacional, alias 'Reinaldo' estaría vinculado a varios ataques armados dirigidos a víctimas selectivas y colaterales registradas durante 2025 y 2026.

Las investigaciones ubican su centro de operaciones en diversos sectores del sur de la ciudad:

Quitumbe y Chillogallo

Solanda

Guamaní

La Ferroviaria

Evidencias encontradas durante la captura de alias 'Reinaldo'. Foto: Policía Nacional

El modus operandi identificó la participación de dos personas en motocicleta , asociadas a sicariatos bajo encargo en estos barrios.

Investigado por sicariato y el crimen de Aarón García

Alias 'Reinaldo' registró una orden de detención vigente como presunto autor material del asesinato de Aarón Moisés García, ocurrido el 6 de abril de 2025 .

Además de homicidios e investigaciones por sicariato, las autoridades sostienen que el detenido se relaciona con otros delitos graves:

Delincuencia organizada

Extorsión selectiva

Microtráfico de sustancias sujetos a fiscalización

El procesado fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes para determinar su situación legal.