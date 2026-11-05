Operativo Zeus 4 deja 14 detenidos de Los Lobos vinculados a 60 homicidios

La Policía Nacional detuvo a 14 presuntos integrantes de Los Lobos durante el operativo Zeus 4, ejecutado el 5 de noviembre de 2026.

Un total de 14 presuntos integrantes del grupo criminal Los Lobos fueron detenidos durante el operativo Zeus 4, ejecutado la madrugada de este jueves 5 de noviembre de 2026, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

La intervención se desarrolló de manera simultánea en seis provincias de Ecuador, con la participación de más de 350 policías y 22 fiscales, además de cooperación internacional.

Según Reimberg, la estructura investigada estaría vinculada con al menos 60 homicidios y masacres en Los Ríos, además de delitos de extorsión y tráfico de drogas.

¿En qué ciudades se ejecutó el operativo Zeus 4?

Las autoridades realizaron 25 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país:

Los Ríos: Quevedo y Buena Fe

Azuay: Camilo Ponce Enríquez

Cotopaxi: Salcedo y Latacunga

Pichincha: Quito

Guayas: Guayaquil

Santa Elena: Santa Elena

De acuerdo con el ministro, la organización operaba desde hace más de dos años, principalmente en Quevedo y Buena Fe, donde se concentraban varias de sus actividades delictivas.

Entre los detenidos se encontrarían presuntos cabecillas de esta facción de Los Lobos.

¿Qué encontraron durante los allanamientos?

Durante las intervenciones, los agentes incautaron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y vehículos con reporte de robo.

Además, Reimberg aseguró que la organización habría registrado movimientos bancarios por aproximadamente USD 5 millones durante el último año.

El operativo contó con la participación del Centro Nacional de Inteligencia, unidades especializadas de la Policía Nacional y la cooperación de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).