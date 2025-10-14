Ataque armado contra una pareja en en el bloque 12 de El Fortín en Guayaquil

Pasadas las 22:00 del lunes 13 de octubre, se registró un nuevo ataque violento que causó zozobra en los moradores de El Fortín en el noroeste de Guayaquil.

El hecho violento se dio en el bloque 12 de la ciudadela El Fortín. Según testigos del hecho una pareja que conversaba en el sitio fue atacada a tiros.

El hombre murió, mientras la mujer resultó herida.

Durante las últimas 48 horas dos ataques armados en la zona costera de Ecuador han dejado nueve personas asesinadas.

Uno de los ataques armados dejó cuatro personas fallecidas en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Los cuerpos de las víctimas estaban en distintas habitaciones del inmueble. Los sicarios usaron fusiles y llegaron en un vehículo blanco, según versiones de testigos.

Por otra parte, en la provincia del Guayas, otro ataque armado en una fiesta de 15 años dejó cinco personas muertas, en General Villamil Playas.

Los asesinos escaparon del sitio después de disparar contra los asistentes a la fiesta.

El ataque ocurrió durante la madrugada en el sector conocido como La Viradita. Sujetos sin identificar aprovecharon el descuido e ingresaron al local de la fiesta para disparar contra los invitados.