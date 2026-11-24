Los funcionarios fueron atacados al llegar a la Refinería de la Libertad, en Santa Elena.

Dos altos funcionarios de Petroecuador fueron asesinados a tiros la tarde de este martes 24 de noviembre del 2026 en los exteriores de la Refinería La Libertad, en la provincia de Santa Elena.

Las víctimas fueron identificadas como José Ballardo Villegas Salabarria, superintendente de la refinería, y Nelson Leonel Ortega Sigüenza, intendente de Operaciones.

Ambos se movilizaban en un vehículo Kia cuando fueron interceptados por hombres armados que dispararon al menos 25 veces contra el automotor.

Se conoce que los atacantes huyeron en un automóvil marca Aveo que luego fue encontrado incinerado. La Policía Nacional levantó una investigación para determinar las causas del ataque y a los responsables.

Petroecuador rechaza el ataque

Tras conocer el ataque armado, Petroecuador emitió un comunicado en el que rechazó el hecho violento y se solidarizó con los familiares de las víctimas.

Además, indicó que el Ministerio del Interior ordenó el despliegue de sus unidades investigativas para esclarecer el hecho. Asimismo, activó sus protocolos de seguridad para proteger a los colaboradores de la refinería.