Piero Hincapié titular en empate del Arsenal ante Borussia; los resultados de la Champions
Hincapié fue titular en el empate del Arsenal ante el Borussia Dortmund por la quinta fecha de la UEFA Champions. La jornada europea también dejó la goleada 5-1 del Real Madrid sobre el PSV.
El delantero portugués del Dortmund, Fabio Silva durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Borussia Dortmund, disputado en el Emirates Stadium.
AFP
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Actualizado:
24 nov 2026 - 17:50
El defensor ecuatoriano Piero Hincapié fue titular y disputó el compromiso en el empate 1-1 entre Arsenal y Borussia Dortmund, resultado correspondiente a la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el Emirates Stadium.
El zaguero tricolor formó parte del once inicial dispuesto por el cuerpo técnico de los Gunners en Londres, ratificando su regularidad y peso dentro de la estructura defensiva del equipo inglés durante el certamen continental.
A lo largo de los noventa minutos, el encuentro se caracterizó por la alta intensidad física y el rigor táctico de ambos conjuntos, dos candidatos directos a asegurar su clasificación directa hacia los octavos de final del torneo.
La línea defensiva encabezada por Hincapié sostuvo el orden posicional frente a las transiciones rápidas del cuadro alemán, obligando al conjunto visitante a buscar espacios por las bandas ante la solidez en el juego aéreo y los duelos individuales.
Con el marcador igualado a un tanto, Arsenal sumó un punto valioso en condición de local que le permite mantenerse en la zona alta de la clasificación general tras disputarse las primeras cinco fechas de la competición europea.
En el resto de la jornada de este martes 24 de noviembre, el Real Madrid protagonizó la goleada del día tras remontar un penal inicial de Ivan Perišić para imponerse 5-1 al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu con anotaciones de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.
Asimismo, el Manchester City igualó 2-2 en casa frente al Napoli, mientras que el Real Betis venció 0-2 a domicilio al Slovan Bratislava con gol de Cucho Hernández y el FC Porto derrotó 0-1 al Feyenoord en Róterdam.
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