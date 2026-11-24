El delantero portugués del Dortmund, Fabio Silva durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Borussia Dortmund, disputado en el Emirates Stadium.

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié fue titular y disputó el compromiso en el empate 1-1 entre Arsenal y Borussia Dortmund, resultado correspondiente a la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el Emirates Stadium.

El zaguero tricolor formó parte del once inicial dispuesto por el cuerpo técnico de los Gunners en Londres, ratificando su regularidad y peso dentro de la estructura defensiva del equipo inglés durante el certamen continental.

A lo largo de los noventa minutos, el encuentro se caracterizó por la alta intensidad física y el rigor táctico de ambos conjuntos, dos candidatos directos a asegurar su clasificación directa hacia los octavos de final del torneo.

La línea defensiva encabezada por Hincapié sostuvo el orden posicional frente a las transiciones rápidas del cuadro alemán, obligando al conjunto visitante a buscar espacios por las bandas ante la solidez en el juego aéreo y los duelos individuales.

UEFA Champions League 2026-27 • Fase de Liga (Jornada 5) Resultados del martes 24 de noviembre de 2026 Hora Local Marcador Visitante Estadio 12:45 Galatasaray 1 - 0 Aston Villa RAMS Park 12:45 Bodø/Glimt 1 - 0 LASK Linz Aspmyra Stadion 15:00 Real Madrid 5 - 1 PSV Eindhoven Santiago Bernabéu 15:00 Manchester City 2 - 2 Napoli Etihad Stadium 15:00 Arsenal 1 - 1 Borussia Dortmund Emirates Stadium 15:00 RB Leipzig 3 - 1 RC Lens Red Bull Arena 15:00 Feyenoord 0 - 1 FC Porto De Kuip 15:00 Slovan Bratislava 0 - 2 Real Betis Tehelné pole 15:00 Como 1907 1 - 0 AEK Atenas Giuseppe Sinigaglia Horarios expresados en hora de Ecuador (ECT) * Partidos finalizados

Con el marcador igualado a un tanto, Arsenal sumó un punto valioso en condición de local que le permite mantenerse en la zona alta de la clasificación general tras disputarse las primeras cinco fechas de la competición europea.

En el resto de la jornada de este martes 24 de noviembre, el Real Madrid protagonizó la goleada del día tras remontar un penal inicial de Ivan Perišić para imponerse 5-1 al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu con anotaciones de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

Asimismo, el Manchester City igualó 2-2 en casa frente al Napoli, mientras que el Real Betis venció 0-2 a domicilio al Slovan Bratislava con gol de Cucho Hernández y el FC Porto derrotó 0-1 al Feyenoord en Róterdam.