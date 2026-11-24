La Fiscalía formuló cargos contra William Alcívar, alias “Negro Willy”, y otras cuatro personas por el presunto delito de reclutamiento de menores con fines delictivos.

La Fiscalía General del Estado detalló los mecanismos de captación y reclutamiento de menores de edad que habría utilizado la organización delictiva “Los Tiguerones” entre enero de 2024 y enero de 2026.

El grupo criminal operaba principalmente en Esmeraldas y Guayas.

Las precisiones fueron difundidas por el Ministerio Público este martes 24 de noviembre de 2026.

Esto tras la audiencia en la que se formuló cargos por reclutamiento de menores con multas delictivos contra William A., alias “Negro Willy”, y otras cuatro personas.

Según la investigación fiscal, los menores eran contactados por redes sociales mediante ofrecimientos económicos e intimidaciones, principalmente en Esmeraldas y Guayas. Ministerio del Interior

Captación por redes sociales, pagos y amenazas

De acuerdo con la teoría fiscal, los adolescentes y niños eran contactados a través de redes sociales.

Para atraerlos, la estructura empleaba invitaciones, ofrecimientos de dinero y amenazas o intimidaciones.

Según la investigación, el reclutamiento se concentró sobre todo en las provincias de Esmeraldas y Guayas con el fin de sumar a los menores a actividades ilícitas.

Pruebas de ingreso y tatuajes como marca

Una vez que los menores eran contactados, debían superar “pruebas” para incorporarse al grupo delictivo.

Esas pruebas consistían en ejecutar actos ilícitos antes de formar parte de la estructura.

La Fiscalía indicó que, en algunos casos, los menores recibían tatuajes como señal de pertenencia apenas ingresaban, y en otros, luego de cumplir una misión asignada.

Logística y estructura interna

La investigación fiscal señala que la organización entregaba recursos logísticos para cometer delitos, entre ellos transporte, motocicletas, armas y dinero.

Asimismo, se identificó una estructura con reglas internas, requisitos de ingreso, deberes y obligaciones para sus integrantes.

Según la Fiscalía, esta red estaría vinculada a delitos como narcotráfico, delitos contra la propiedad y la vida, delincuencia organizada, trata de personas, asesinato, extorsión, robo y terrorismo.

Procesados ​​y orden de prisión preventiva

En la diligencia judicial, se dictó prisión preventiva para cinco procesados: William Alcívar, alias “Negro Willy”; Álex A.; Luis A., alias “Ronco” o “Puya”; Edwin R. y Bryan R.

La Fiscalía también solicitó oficiar a Interpol para gestionar notificaciones rojas que permitan localizar y capturar a los implicados a escala internacional.

El procesamiento se sustenta en el artículo 369, incisos primero y segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Alias “Negro Willy” —quien regresó al país tras ser expulsado de España— enfrenta además procesos por terrorismo y delincuencia organizada.