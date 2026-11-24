Una toma de rehenes en un supermercado Éxito de Cartagena, Colombia, provocó un amplio operativo policial este martes 24 de noviembre de 2026.

Una toma de rehenes en un supermercado Éxito de Cartagena, Colombia, provocó un amplio despliegue policial y la suspensión temporal de aterrizajes en el aeropuerto internacional Rafael Núñez este martes 24 de noviembre de 2026.

La emergencia se reportó en el establecimiento ubicado en el sector de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia, donde varios hombres armados habrían ingresado con la intención de cometer un robo.

La llegada de la Policía habría frustrado el asalto, tras lo cual los sospechosos retuvieron a clientes y trabajadores dentro del supermercado.

¿Cómo ocurrió la toma de rehenes en Cartagena?

Según los primeros reportes, varios hombres encapuchados y armados ingresaron al supermercado con la presunta intención de cometer un robo.

Sin embargo, la llegada de la Policía habría frustrado el asalto. Los sospechosos cerraron las puertas del establecimiento y retuvieron a varias personas en su interior.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas con las manos atadas, sentadas frente a los ventanales del segundo piso, mientras al menos un hombre armado vigilaba el lugar.

La Policía Metropolitana de Cartagena acordonó los alrededores y desplegó unidades especializadas. También se movilizaron efectivos del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes).

Aunque circularon versiones sobre un posible intercambio de disparos y exigencias económicas de los sospechosos, estos detalles no habían sido confirmados oficialmente en los primeros reportes.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó que un grupo de asaltantes mantiene 25 rehenes en un supermercado de la turística Cartagena.

¿Por qué suspendieron los aterrizajes en el aeropuerto de Cartagena?

La emergencia también afectó las operaciones del aeropuerto internacional Rafael Núñez.

La Aeronáutica Civil de Colombia restringió temporalmente los aterrizajes. Durante la restricción, los despegues continuaron habilitados, mientras que se recomendó a los pasajeros consultar posibles cambios en sus itinerarios directamente con las aerolíneas.

Posteriormente, las autoridades aeroportuarias anunciaron el levantamiento de la medida y confirmaron que los despegues y aterrizajes se reanudaron con normalidad.

¿Qué dijo el Grupo Éxito sobre la toma de rehenes?

La empresa propietaria del supermercado emitió un comunicado después de conocerse la emergencia.

Grupo Éxito aseguró que su principal preocupación era garantizar la seguridad de las personas que permanecían dentro del establecimiento.

“Para Grupo Éxito, la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad”. Grupo Éxito, cadena de supermercados.

La compañía también indicó que permanecía atenta a las instrucciones de las autoridades encargadas del operativo.