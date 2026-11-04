Policía investiga asesinato al estilo sicariato de una mujer en Cotocollao, al norte de Quito

Una mujer fue asesinada en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito, el pasado 2 de noviembre de 2026.

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer ocurrido la noche del lunes 2 de noviembre en el sector de Cotocollao, al norte de Quito. El crimen se registró cerca de las 20:30 en un inmueble de la zona.

Agentes policiales acudieron al lugar tras la alerta emitida por moradores del sector.

En el tercer piso de una edificación de cuatro niveles, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de una mujer sin identificar, maniatada con un vendaje sobre sus ojos, de acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.

Además, tenía dos impactos de proyectil de arma de fuego en sus genitales y en el abdomen.

De acuerdo con testimonios recopilados por la Policía, tres hombres armados irrumpieron abruptamente vulnerando las seguridades de la casa rentada.

Luego, preguntaron por una persona y se dirigieron directamente a la habitación de la víctima para dispararle antes de huir.

Violento crimen en el norte de Quito: Tres hombres armados irrumpen en una vivienda y asesinan a una mujer. Getty Images

Detención para investigaciones y antecedentes del inmueble

Durante la inspección técnica de la escena, la Policía encontró en el cuarto piso un frasco con sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana.

Debido a esta evidencia, uno de los residentes fue trasladado a la Unidad de Flagrancia para las diligencias de ley correspondientes.

Según los registros policiales, el mismo inmueble ya había sido objeto de un procedimiento en marzo de este año, cuando se aprehendió a un ciudadano extranjero por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Violencia en el marco de las cifras del feriado

Este hecho de sangre sería del registro de muertes violentas contabilizadas durante el reciente feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

De acuerdo con el balance oficial de la Policía Nacional, durante los cuatro días de asueto en Quito se registró una reducción del 60% en los homicidios intencionales, pasando de 5 casos reportados en el mismo feriado de 2025 a 3 casos en 2026.

Asimismo, los eventos de seguridad en la capital disminuyeron un 45%, al pasar de 104 casos en 2025 a 57 en 2026 (47 incidentes menos).

Despliegue operativo en la zona

Personal de Criminalística, Dinased, Policía Judicial y Antinarcóticos preservaron la escena del crimen en Cotocollao y levantaron los indicios biológicos y balísticos.

La Policía Nacional analiza las cámaras de videovigilancia del sector para identificar la ruta de escape de los atacantes y determinar la identidad de la víctima.