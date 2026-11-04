Toque de queda en Ecuador deja 923 detenidos durante sus primeros cuatro días

En cinco provincias de Ecuador rige el toque de queda focalizado.

Un total de 923 personas fueron detenidas durante los primeros cuatro días de toque de queda en Ecuador, según el balance presentado por el Ministerio del Interior.

La medida, que rige entre las 00:00 y las 05:00, se aplica en cinco provincias como parte de las acciones para combatir a las organizaciones criminales.

Según las cifras oficiales, 524 ciudadanos fueron aprehendidos por incumplir la restricción de movilidad, mientras que los otros 399 fueron detenidos por su presunta participación en diferentes delitos, entre ellos tenencia y porte de armas, robo a personas, intimidación y daños materiales.

El toque de queda estará vigente hasta el 10 de noviembre de 2026 en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, para enfrentar a las estructuras vinculadas al crimen organizado.

Armas, drogas y combustible decomisados

Durante los operativos desplegados en estas provincias, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que integran el Bloque de Seguridad, ejecutaron diferentes intervenciones para controlar el cumplimiento de la disposición y combatir actividades delictivas.

🚨𝐃Í𝐀 𝟒 | 𝐓𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐃𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐃𝐀 🎥 La Policía Nacional mantiene despliegues operativos para garantizar el cumplimiento del toque de queda. https://t.co/qLtscqhROs — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) November 4, 2026

El reporte del Ministerio del Interior detalla el decomiso de:

60 armas de fuego

190 municiones

114,78 kilogramos de droga

2 000 galones de combustible

Además, las intervenciones permitieron la retención y recuperación de 253 vehículos y 476 motocicletas.

Como parte de las acciones de seguridad, las autoridades también realizaron dos allanamientos y 433 operaciones, en el contexto del estado de excepción y toque de queda

Los primeros cuatro días de aplicación del toque de queda coincidieron con el feriado nacional por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.