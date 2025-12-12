Asesinato tipo sicariato en la av. Mariscal Sucre y Julio César Villacrés este viernes 12

Asesinato al estilo sicariato en el norte de Quito la mañana de este viernes

La mañana de este viernes 12 de diciembre se registró un asesinato al estilo sicariato, en la av. Mariscal Sucre en el norte de Quito.

Según información preliminar un hombre de aproximadamente 25 años recibió un disparo en la cabeza mientras caminaba por la acera a la altura de la Av. Mariscal Sucre y Legarda, sector San Carlos.

Cuando los equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos llegaron a la escena del crimen, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Personal de la Dinased y Criminalística arribaron hasta el lugar para recabar indicios que permitan esclarecer los motivos del crimen e identificar a la víctima.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que ejecutó un cierre vial parcial del carril derecho sobre la av. Mariscal Sucre en sentido norte-sur.

Se pide a la ciudadanía que se moviliza por el sector circular con precaución por la fuerte carga vehicular.